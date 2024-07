Marina di Ravenna, la Capitaneria sequestra spiaggia e ombrelloni al bagno Park Hotel

Sequestro preventivo intorno alle 18 di ieri al bagno “Park Hotel” di Marina di Ravenna effettuato dalla Capitaneria di porto su disposizione della Procura. Sono stati posti i sigilli su 80 ombrelloni e 160 lettini in un’area di 2500 metri quadrati. La motivazione sarebbe da attribuirsi al fatto che il bagno si era “allargato” in un’area non in concessione sottraendo in sostanza spiaggia pubblica. Al gestore sono state comminate così due sanzioni amministrative per un totale di 2064 euro per inosservanza dell’ordinanza balneare e per inosservanza delle norme di sicurezza.