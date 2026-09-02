Marina di Ravenna: la bici a noleggio al Parco Marittimo costa solo 3 euro al giorno

Fino a metà settembre il Welcome Hub Parco Marittimo di Marina di Ravenna lancia una speciale promozione dedicata a cittadini e turisti: sarà infatti possibile noleggiare una bicicletta classica per l’intera giornata al costo di soli 3 euro. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa sociale San Vitale, che gestisce il servizio nell’ambito del progetto europeo Footprints, vuole incentivare una mobilità sempre più sostenibile e invitare residenti e visitatori a scoprire il litorale ravennate e il Parco Marittimo pedalando, in modo semplice, economico e rispettoso dell’ambiente.

Il Welcome Hub, situato presso il parcheggio scambiatore di via Trieste a Marina di Ravenna, rappresenta un punto di riferimento per chi sceglie la bicicletta per gli spostamenti quotidiani o per il tempo libero. Oltre al noleggio delle biciclette, offre infatti un servizio di assistenza leggera grazie all’officina mobile, dove è possibile effettuare piccole riparazioni, riparare forature, gonfiare gli pneumatici e richiedere un check-up della propria bicicletta.

Durante il mese di settembre il servizio è attivo sabato e domenica, dalle 8 alle 14 e dalle 15.30 alle 19.

Per il noleggio delle biciclette classiche è richiesta una caparra di 30 euro in contanti, che viene integralmente restituita alla riconsegna del mezzo. Le biciclette elettriche sono disponibili su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Welcome Hub all’indirizzo info@velostazione.ra.it oppure ai numeri 345 7187028 e 342 7547971, quest’ultimo dedicato anche all’officina mobile.