Marina di Ravenna, investimento da 2,2 milioni per la nuova caserma dei carabinieri

RAVENNA. Investimento da oltre 2,2 milioni di euro per la nuova caserma dei Carabinieri di Marina di Ravenna, sul litorale del capoluogo romagnolo. Sorgerà in un’area di proprietà comunale attualmente libera da fabbricati, all’angolo tra via Trieste e via Marmarica. Il relativo progetto di fattibilità tecnica economica, dopo il via libera dalla giunta nell’ultima seduta e l’approvazione dell’assestamento di bilancio in Consiglio comunale martedì 9 luglio, viene inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Si tratta, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte, di «un primo passo finalizzato all’inserimento dell’opera nel piano degli investimenti. Questo progetto- aggiunge- è da tempo tra le priorità della nostra amministrazione, consapevole che per Marina di Ravenna e il litorale questo ulteriore presidio sia utile e necessario». Ora partiranno «tutte le interlocuzioni con tutte le istituzioni e i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti», Prefettura, Carabinieri e Autorità di sistema portuale, per arrivare all’approvazione di «un progetto esecutivo da tutti condiviso e alla successiva realizzazione dell’intervento». La posizione individuata, prosegue l’assessore, è “strategica”, in quanto equidistante sia dalla zona del porto che dal centro della località e a poche centinaia di metri dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria e dall’istituto comprensivo del Mare. Essendo inoltre a ridosso di via Trieste, sarà facilmente accessibile e da essa sarà possibile raggiungere ogni zona del litorale in breve tempo. La superficie complessiva dell’area è di 4.569 metri quadri, di cui 1.735 saranno occupati da aree verdi; la superficie totale dell’immobile sarà di 837 metri quadri, per un volume complessivo di 2.696,50 metri cubi.

L’edificio sarà composto da due volumi connessi tra loro e da un terzo corpo che consentirà di accedere al primo livello in maniera indipendente. Nel primo due garage da 60 metri quadri, quattro cantine, un magazzino e un locale tecnico. Nel secondo le funzioni gestionali e direttive, quali camerate, mense, sale ritrovo, quattro uffici e servizi igienici; e due appartamenti da 78 metri quadri ciascuno. La qualità dei materiali scelti assicurerà la durabilità nel tempo, la facilità della manutenzione e la sicurezza degli utenti, al fine di limitare i costi di gestione futuri.