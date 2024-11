Marina di Ravenna, iniziate le opere per fermare gli allagamenti in zona pescherecci

A Marina di Ravenna è partito l’intervento per l’impermeabilizzazione delle banchine della Darsena Pescherecci, un progetto che intende porre fine ai frequenti allagamenti causati dai cosiddetti “fontanazzi”. Questi fenomeni, legati a fessure nell’asfalto da cui risale l’acqua del canale Candiano, rappresentano un problema ricorrente che coinvolge via Molo Dalmazia, strada cruciale per la viabilità e l’accesso a numerosi punti d’interesse locali come il faro e il mercato del pesce.

Il progetto, del valore di 1,5 milioni di euro e parte di un piano economico complessivo di 2 milioni, è stato affidato a giugno. L’intervento include la ricostruzione della soletta di fondazione. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, presieduta da Daniele Rossi, ha validato il progetto esecutivo dopo un processo di approvazione iniziato a luglio e completato a settembre​.

