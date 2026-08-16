Marina di Ravenna, il ritorno della cuccagna e i fuochi GALLERY

RAVENNA. A Marina di Ravenna il Ferragosto ha riportato in scena una tradizione che mancava da anni: il caratteristico Palo della Cuccagna, sfida in notturna al bacino pescherecci. In tanti hanno provato a cimentarsi lungo il palo, a caccia delle ambite bandierine posizionate all’estremità. I concorrenti si sono sfidati sul palo ingrassato, lungo oltre tredici metri e inclinato sull’acqua.

L’appuntamento ha fatto da prologo ai tanto attesi Fuochi del Candiano, lanciati attorno alla mezzanotte nella zona del faro. Lo spettacolo pirotecnico ha illuminato la notte di Marina di Ravenna con fantasmagoriche evoluzioni che hanno strappato sguardi ammirati ed emozioni alla folla assiepata nei pressi e lungo tutto il litorale che ha potuto concedersi di assistere a uno spettacolo unico.