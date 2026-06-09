Marina di Ravenna, il peschereccio ha una falla e resta incagliato, arrivano i soccorsi - Gallery

Capitaneria di porto, Guardia Costiera con 4 unità e Vigili del Fuoco in azione di buon mattino per soccorrere un peschereccio. L’imbarcazione ha visto aprirsi una falla sullo scafo e per questo il comandante si è avvicinato a riva, incagliandosi nel fondale. Una manovra deliberata per mettere in sicurezza la barca e l’equipaggio. Teatro dell’inconveniente il tratto di mare antistante la spiaggia di Marina di Ravenna all’altezza del Bagno Dolce Lucia, dove era ben visibile la scena di un peschereccio di 14 metri trainato verso acque più profonde. Infatti l’equipaggio è riuscito a chiudere la falla nello scafo e a riportare in porto il peschereccio. Nei prossimi giorni sarà trasportato in un cantiere per la riparazione definitiva.