Marina di Ravenna, il faro apre ai visitatori in occasione di “Deportibus” - VIDEO GALLERY

Ravenna
  • 20 maggio 2026
Foto Massimo Fiorentini
Foto Massimo Fiorentini
Marina di Ravenna, il faro apre ai visitatori in occasione di “Deportibus” - VIDEO GALLERY
Marina di Ravenna, il faro apre ai visitatori in occasione di “Deportibus” - VIDEO GALLERY
Marina di Ravenna, il faro apre ai visitatori in occasione di “Deportibus” - VIDEO GALLERY
Marina di Ravenna, il faro apre ai visitatori in occasione di “Deportibus” - VIDEO GALLERY
Marina di Ravenna, il faro apre ai visitatori in occasione di “Deportibus” - VIDEO GALLERY
Marina di Ravenna, il faro apre ai visitatori in occasione di “Deportibus” - VIDEO GALLERY
Marina di Ravenna, il faro apre ai visitatori in occasione di “Deportibus” - VIDEO GALLERY
Marina di Ravenna, il faro apre ai visitatori in occasione di “Deportibus” - VIDEO GALLERY

In occasione della manifestazione Deportibus, iniziativa inserita nel ricco panorama di eventi legati a “Ravenna Capitale Italiana del Mare 2026”, che si svolgerà dal 21 al 23 maggio in Darsena di città, ma non solo, si potrà visitare il Faro di Marina di Ravenna.

Attivato originariamente nel 1862 e ricostruito nel 1947, il Faro è un punto di riferimento fondamentale all’imboccatura del Canale Candiano; posizionato sul molo sud del porto, è una struttura alta 33 metri, segnala l’ingresso al Porto San Vitale e rappresenta un simbolo storico, spesso immortalato in foto e cartoline del litorale.

Custode silenzioso delle rotte marittime e simbolo iconico del rapporto tra Ravenna e il mare, il Faro diventa accessibile grazie alla disponibilità della Marina Militare, rappresentata dal Comando Interregionale Marittimo Nord da cui dipende il Comando Zona Fari di Venezia, responsabile del funzionamento e dell’efficienza del faro.

Gli orari

La visita si svolgerà secondo le seguenti modalità: nell’arco della mattina (09:00 - 12:30) delle giornate del 21 e 22 maggio a favore delle scolaresche; nelle fasce pomeridiane (15:00 - 18:30) delle giornate del 21 e 22 maggio e l’intera giornata del 23 maggio (9 - 12:30; 15 - 18.30) a favore del pubblico, a gruppi di 10/15 persone.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui