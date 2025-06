Il traghetto la colpisce e la torre di illuminazione crolla al suolo. Ieri sera verso le 21 un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi. L’impatto sulla banchina di Marina di Ravenna e per fortuna non ci sono stati feriti. Con le prolunghe alzate il traghetto ha urtato la torre faro, crollata in mezzo alla rotonda di via Molo Dalmazia.