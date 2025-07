Marina di Ravenna, corsia riservata chiusa per errore questa mattina. “Ma nessuna multa”

RAVENNA - Per un errore tecnico la telecamera per il controllo degli accessi in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna questa mattina, martedì 22 luglio, per alcune ore, sul pannello a messaggio variabile si è attività la scritta rossa “corsia chiusa”, quando il transito è riservato solo ai veicoli autorizzati. “Si informa che chi fosse eventualmente transitato non sarà sanzionato. Il sistema di controllo è stato ripristinato riportando la scritta “corsia aperta” in verde e lo sarà anche domani, festa di Sant’Apollinare”. Lo scrive il Comune in una nota.