Marina di Ravenna: come raggiungere la spiaggia e i parcheggi. Confermata la corsia preferenziale per il Navetto

È confermata anche per la prossima estate l’istituzione in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord), della corsia riservata al transito del Navetto, di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. La corsia riservata, introdotta l’estate scorsa con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, i tempi di percorrenza e diminuire gli accodamenti, in particolare per velocizzare il servizio del Navetto, sarà attiva nei giorni festivi e prefestivi dal 15 giugno al 1° settembre. Per regolamentare la corretta circolazione dei mezzi autorizzati sono in corso le attività relative all’installazione di un sistema sanzionatorio di telecontrollo degli accessi, in corrispondenza della rotonda della Colonia.

Parcheggio scambiatore gratuito

La Freccia blu, che partirà a giugno, collegherà la stazione ferroviaria al lungomare e viceversa, con fermate in tutti i bagni fino a tarda sera, fermerà anche nel parcheggio scambiatore di via Trieste, facilitando il raggiungimento della spiaggia durante la settimana. Dal parcheggio scambiatore di via Trieste in direzione Marina di Ravenna e sul percorso inverso, il servizio sarà gratuito. Il servizio del Navetto invece partirà da Pasqua e presto sarà comunicato il calendario degli orari completo. Infine, non cambieranno, rispetto all’anno scorso, le tariffe della sosta sulle righe blu attive venerdì, sabato e domenica.

La corsia riservata e i percorsi alternativi