Marina di Ravenna, Carabinieri e Lipu in soccorso dei fenicotteri rosa in difficoltà. In un caso interrotto il traffico

RAVENNA. A seguito degli eventi meteorologici caratterizzati da forti raffiche di vento e precipitazioni che hanno interessato il Ravennate nella giornata del 20 luglio 2026, sono pervenute ai Carabinieri Forestali decine di segnalazioni da parte dei cittadini relative alla presenza di fenicotteri in difficoltà lungo la fascia costiera. In risposta alle richieste di intervento, i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina sono accorsi in ausilio dei volontari della LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli, supportando numerose operazioni di recupero degli animali. I fenicotteri recuperati sono stati sottoposti a una prima valutazione delle condizioni sanitarie. Gli esemplari risultati in buono stato di salute sono stati successivamente liberati nella Pialassa Piomboni, mentre gli animali che presentavano traumi o altre condizioni tali da richiedere assistenza sono stati trasferiti presso i competenti centri veterinari specializzati, dove riceveranno le cure necessarie. Tra gli interventi più significativi si segnala quello effettuato lungo via Trieste, a Marina di Ravenna, dove un fenicottero si trovava nei pressi della carreggiata di una strada a elevato scorrimento veicolare. Per consentire il recupero dell’animale in condizioni di massima sicurezza e prevenire rischi per la circolazione, i Carabinieri Forestali, con il supporto della Polizia Locale, hanno temporaneamente interrotto il traffico veicolare, permettendo così la cattura dell’animale senza conseguenze né per lo stesso né per gli utenti della strada.