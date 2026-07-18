Marina di Ravenna, aggredisce un poliziotto con uno schiaffo: arrestata e colpita da Daspo Willy

RAVENNA. Notte di tensioni a Marina di Ravenna, dove una donna è stata arrestata all’alba per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’episodio è avvenuto nei pressi di un locale della movida, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura erano intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa.

Mentre i poliziotti erano impegnati a sedare gli animi e a effettuare i primi accertamenti, la donna si è avvicinata alla pattuglia e, senza alcun apparente motivo, ha colpito violentemente al volto uno degli operatori con uno schiaffo. Il poliziotto aggredito è stato successivamente accompagnato al Pronto Soccorso cittadino, dove i medici lo hanno dimesso con una prognosi di 10 giorni.

La donna, in evidente stato di agitazione, è stata condotta negli uffici della Questura per le formalità di rito. Lì si è reso necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 per prestarle le cure del caso. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria a seguito del giudizio con rito direttissimo. Il Questore di Ravenna, tramite la Divisione Anticrimine, ha firmato anche un Daspo Willy della durata di due anni. Per i prossimi 24 mesi, le sarà quindi vietato l’accesso a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento della zona.