Marina di Ravenna, 18enne tenta di rubare un’auto

RAVENNA. Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna hanno arrestato in flagranza di reato un diciottenne straniero, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato di autovettura. Il giovane è stato inoltre denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’arresto è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino che, notando movimenti sospetti attorno a un veicolo in sosta, ha prontamente allertato un carabiniere del Comando locale di sua conoscenza, in quel momento libero dal servizio. Il sottufficiale ha immediatamente informato il proprio Comando per l’invio delle pattuglie accorrendo intanto sul posto. Appena giunto ha riscontrato la presenza di un’Audi Q3 con lo sportello lato guida aperto con un uomo intento ad armeggiare all’interno dell’abitacolo, all’altezza della plancia dei comandi. Il militare si è qualificato, ha bloccato il giovane ponendolo in sicurezza ed ha atteso l’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri giunte in supporto in pochi istanti. Le successive indagini, condotte mediante il sopralluogo sul mezzo e l’analisi dei filmati dell’impianto di videosorveglianza, hanno evidenziato la volontà dell’indagato di rubare il veicolo. Il giovane aveva infatti già riposto i propri bagagli personali nel portabagagli dell’auto e, sedutosi al posto di guida, ha tentato ripetutamente di mettere in moto l’auto. Nel corso delle successive perquisizioni personali e dei bagagli, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi attrezzi atti allo scasso e materiale di provenienza illecita, nonché documenti personali riconducibili a terze persone. Il giovane, già noto alle forze di polizia, era stato arrestato poco giorni fa nel Reggiano per un analogo tentativo di furto d’auto.