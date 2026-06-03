Mare in Romagna: non balneabili 6 zone tra Ravenna e Rimini

Dopo il forte temporale di questa notte, in Romagna è stato emanato un divieto di balneazione in quattro zone della riviera, due nel Ravennate e quattro nel Riminese.

Nel Ravennate il divieto riguarda la Bassona Nord foce Bevano e la Bassona sud foce Bevano.

Sono invece 4 i punti interessati lungo la costa riminese: si tratta di Bellariva (Colonnella 1 e 2), Rivazzurra (Rodella) e Miramare (Rio Asse). Come prevede l’ordinanza dopo l’apertura degli scarichi fognari, salvo ulteriori peggioramenti del meteo, sarà possibile tornare a fare il bagno in mare da giovedì.