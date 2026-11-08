Maratona di Ravenna, una folla colorata tra i monumenti patrimonio Unesco GALLERY

RAVENNA. Una folla colorata di podisti oggi alla 27ª Maratona di Ravenna Città d’Arte, sotto l’egida dei Ravenna Runners Club appuntamento d’eccellenza nel calendario podistico romagnolo. I podisti arrivano da 50 Paesi diversi: 6.575 iscritti totali, 2.380 gli atleti della maratona e 4.195 quelli della mezza. La maratona (arrivo in via Roma) tocca i luoghi simbolo di Ravenna, in un percorso che unisce sport, storia e arte. Un tracciato interamente pianeggiante nella città dei mosaici, tra le meraviglie bizantine. Dopo i primi 18 km i due itinerari si separeranno: la maratona proseguirà verso Classe e in direzione di Punta Marina Terme, mentre la mezza si dirigerà verso via Roma. Il percorso della maratona (valida anche per i Tricolori Master) toccherà tutti gli otto monumenti riconosciuti Patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco.