Maratona di Ravenna. Ecco la nuova medaglia per l’edizione numero 25

RAVENNA. Si ritorna alla forma geometrica ovale per la medaglia realizzata a mano in mosaico nel laboratorio Annafietta. Tre diversi colori per le tre distanze e un messaggio contro i conflitti nel mondo. La medaglia finirà al collo di quanti completeranno il percorso della venticinquesima edizione della Maratona di Ravenna. La presentazione è avvenuta questa mattina. Il tema è preso dallo “ scudo pax” presente nei mosaici parietali della Basilicata di San Vitale, uno degli otto siti storici ravennati riconosciuti dall’Unesco.