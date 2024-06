Manomorta alla festa dei Pargher. Chiesti 7 anni per violenza sessuale

Sette anni. Questa la richiesta di pena chiesta dalla Procura nei confronti di un 60enne imolese, accusato di violenza sessuale aggravata per avere palpeggiato tre ragazze, tra le quali una minorenne in occasione della Festa di Pargher a Massa Lombarda il 5 agosto del 2023. Una manata piena, con il palmo aperto. Non uno strusciamento, ma un movimento lento tale da rendere inequivocabile il gesto, peraltro ripetuto in momenti ravvicinati e a distanza di pochi metri. E’ sottolineando questi aspetti che ieri mattina il sostituto procuratore Francesca Bugané Pedretti ha chiesto la condanna dell’imputato davanti al collegio penale composto dalla presidente Cecilia Calandra e dai giudici Cristiano Coiro e Federica Lipovscek.

