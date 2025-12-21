«Maltrattamenti alla moglie». Indagato il sindaco di Cervia

CERVIA. Una donna entra al pronto soccorso di Ravenna. Arriva da Cervia. Dice di essere stata buttata a terra dal marito, dichiarazione che fa scattare in automatico il codice rosso. Il medico avvisa la polizia, come previsto dalla legge per i reati che comprendono presunti casi di violenza domestica. E alla domanda su quale sia il nome del coniuge, lei risponde: il sindaco.
Poggia su questo episodio, avvenuto la notte del 5 dicembre scorso, l’apertura di un fascicolo per maltrattamenti in famiglia che vede indagato a piede libero il primo cittadino di Cervia, Mattia Missiroli, nei confronti del quale la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere, misura tuttavia rigettata dal giudice per le indagini preliminari.