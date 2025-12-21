«Maltrattamenti alla moglie». Indagato il sindaco di Cervia

La notizia - come è facile comprendere - in questo caso sta anche nel nome dell’indagato, che la rende di interesse pubblico visto il ruolo ricoperto.

La cronologia degli eventi parte da quanto accaduto una settimana fa, quando al “Santa Maria delle Croci” sono arrivati gli agenti delle Volanti, avvisati dal medico di turno. E’ quella l’occasione in cui la donna è stata sentita una prima volta, per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti. Durante una discussione avvenuta in casa, il marito l’avrebbe fatta finire a terra. Stando a quanto poi raccontato, non sarebbe stata la prima volta che si verificava. Lo avrebbe riferito nei giorni scorsi la vittima, nuovamente chiamata in Questura per mettere meglio a fuoco il quadro con gli inquirenti della Squadra mobile. Sarebbe così emerso uno scenario più ampio, corredato di filmati e fotografie realizzati dalla moglie del sindaco per documentare presunte aggressioni passate, fra le quali anche un’immagine che mostrerebbe la signora con un labbro sanguinante. La donna ha oltretutto riportato frasi mortificanti che il marito le avrebbe rivolto, appesantendo la tensione dell’ultimo periodo, frutto tra l’altro di una separazione tuttora in corso. Interpellato sulla questione, l’avvocato Giovanni Scudellari, legale della donna, tiene a precisare che al momento non è stata presentata alcuna querela.