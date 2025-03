Maltrattamenti agli anziani della casa famiglia di Marina di Ravenna, in tre a processo

Insultati, picchiati, denutriti o per contro tenuti “ostaggio” di un pasto criticato, fintanto che non finivano quel che avevano nel piatto. Sembrano vessazioni da carcere duro, invece era quanto dovevano sopportare - secondo la Procura - alcuni anziani ospiti di una casa famiglia di Marina di Ravenna. Accuse che ieri sono costate il rinvio a giudizio per la rappresentante legale 59enne e per un’operatrice 50enne, mentre per una terza dipendente 68enne accusata di esercizio abusivo della professione infermieristica è stata avanzata richiesta di messa alla prova.

