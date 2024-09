Maltempo Ravenna, l’elenco delle strade chiuse in provincia: dall’A14 alle collinari

Il maltempo continua a causare gravi disagi nella provincia di Ravenna, con numerose strade chiuse e limitazioni alla viabilità. Le autorità competenti stanno monitorando costantemente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini, ma l’accesso a molte arterie principali e secondarie rimane interdetto a causa di allagamenti, frane e danni infrastrutturali. Questa la situazione aggiornata alle 13 di giovedì 19 settembre.

Uno dei principali punti critici è l’autostrada A14, dove sono state chiuse le uscite di Cotignola e Lugo sia in direzione nord che sud. Inoltre, il traffico in direzione Ravenna è ridotto a una sola corsia, creando inevitabili rallentamenti. Anche le strade statali hanno subito chiusure importanti, come la SS16, dove il ponte sul fiume Lamone è stato interdetto al traffico. Questo tratto, che collega la diramazione della SS309 con il km 137 a Glorie di Mezzano, è particolarmente vulnerabile a causa del livello elevato delle acque del fiume.

Numerose strade provinciali sono state chiuse, creando ulteriori difficoltà alla circolazione nei centri urbani e nelle aree limitrofe. Tra i casi più critici, a Bagnacavallo, il ponte dell’Albergone sulla SP253 è stato chiuso, mentre ad Alfonsine, la SP105 è impraticabile tra la SS16 e il cimitero locale. Anche Cotignola è stata gravemente colpita, con diverse strade chiuse a causa della rottura dell’argine Chiusaccia: tra queste, la SP95 e la SP19, vitali per i collegamenti interni, e altre arterie minori come la SP7 e la SP90.

Nel comune di Fusignano, il ponte di Masiera sulla SP9 è chiuso, aggravando ulteriormente i disagi per i residenti locali. A Ravenna, la chiusura del ponte di Ghibullo sulla SP3 per la rimozione di rami rappresenta un altro punto di crisi.

Le zone collinari e limitrofe a Faenza non sono state risparmiate dal maltempo. Alcune delle strade chiuse includono la SP43 a Pieve Secato e la SP86 Donesiglio, entrambe impraticabili a causa di allagamenti. La situazione diventa ancora più grave nella zona di Brisighella, dove numerose strade, come la SP49 e la SP23, sono state chiuse a causa di frane. Anche Casola Valsenio registra danni significativi, con la SP63 e la SP70 chiuse per frane lungo le colline, rendendo difficoltoso l’accesso a diversi comuni.