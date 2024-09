Maltempo in Romagna, la situazione è critica con diversi corsi d’acqua ben oltre la soglia rossa. Il Senio a Tebano, nel Faentino, nella serata di mercoledì 18 settembre 2024 ha raggiunto i 7 metri, 1,5 metri oltre la soglia di massimo allarme, con portata in aumento. Stessa situazione per il torrente Marzeno a Rivalta (6,5 metri) e il Sillaro a Castel San Pietro, così come il Montone a Castrocaro (5,3 metri rispetto alla soglia rossa di 3)