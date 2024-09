Maltempo in Romagna, sale il livello del Lamone: a Ravenna chiuso il ponte di Mezzano sulla via Reale - Gallery

A Ravenna è chiuso il ponte di Mezzano sulla via Reale. Sono stati posizionati i sacchi, ma domina l’apprensione e il fiume Lamone è salito a livelli altissimi.

Si teme la rottura degli argini

Sul versante dei fiumi la preoccupazione è sulla tenuta degli argini. Parallelamente le rotture fluviali nei comuni confinanti con quello di Ravenna stanno mettendo in crisi la rete dei canali di bonifica. Si richiede di prestare la massima attenzione a tutta la rete dei canali consortili, prioritariamente per le zone già interessate dagli allagamenti del maggio 2023, in quanto potrebbero essere interessate da nuovi allagamenti.

Come detto, in via precauzionale è stato chiuso il ponte sulla Statale 16 a Mezzano. Sono stati posizionati sacchi di sabbia in modo da scongiurare la tracimazione dell’acqua sulla sede stradale lato monte.

Pala de Andrè punto di accoglienza

Nelle scorse ore il Comune di Ravenna ha firmato un’ordinanza nella quale si invita la popolazione le cui abitazioni si trovano in destra e sinistra dei fiumi Lamone e Montone a recarsi ai piani alti. Per chi non ha questa possibilità o lo desidera può recarsi al Pala De Andrè di Ravenna, aperto come punto di accoglienza. È assolutamente indispensabile che ciascuno metta in atto tutti i comportamenti utili a tutelare la propria incolumità.

Scuole, parchi e cimiteri chiusi

Si ricorda che per la giornata di oggi, giovedì 19 settembre, rimangono chiusi i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado - comprese le Università e l’alta formazione artistica e musicale - i centri di formazione professionale (IeFP), i centri ricreativi e di aggregazione giovanile, le biblioteche e i musei, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali per disabili, gli impianti sportivi, e i mercati. Chiusi anche i cimiteri, parchi, giardini e pinete. Vietato l’accesso alle aree fluviali, all’arenile e alle dighe foranee. Annullate sagre, feste e manifestazioni pubbliche.