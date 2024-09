Maltempo in Romagna, ripartiti i treni tra Portomaggiore e Ravenna. Bus spola tra Castelbolognese e Russi

Dalle 6 di questa mattina è ripresa la circolazione dei treni sulla Ferrara-Ravenna tra Portomaggiore e Ravenna, che era stata sospesa dalla mezzanotte di ieri per l’emergenza maltempo. Lo annuncia Fs, aggiungendo che è invece ancora sospeso il traffico fra Castel Bolognese e Russi e fra Faenza e Marradi. Proprio fra Castel Bolognese e Russi sono attivi bus-spola con fermate nelle stazioni intermedie ad eccezione di Lugo e Barbiano, dove le condizioni delle strade non consentono ancora il transito veicolare. Già ieri erano state riaperte completamente le linee Bologna- Prato fra Grizzana e Monzuno, Bologna-Rimini fra Faenza e Forlì e Faenza-Ravenna. Anche i collegamenti “Romagna Line” Bologna- Ravenna-Rimini sono stati riattivati, con alcune limitazioni e deviazione via Faenza-Granarolo. Il dettaglio delle corse deviate è disponibile sul sito www.TrenitaliaTper.it. Quanto alla linea faentina, ricorda Fs sono stati riscontrati “danni importanti” all’infrastruttura fra Faenza e Marradi e sono in corso sopralluoghi per una stima dei tempi di riattivazione. Attivi al momento servizi con bus fra Faenza, Brisighella e Fognano e fra Marradi e Popolano di Marradi. Proprio per dare aiuto agli utenti è stato potenziato il servizio di assistenza di Trenitalia Tper nelle principali stazioni per fornire supporto ai viaggiatori. Ulteriori informazioni sui siti web delle imprese ferroviarie (Trenitalia Infomobilità - Rfi Infomobilità)