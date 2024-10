Maltempo in Romagna, Priolo: “Non si può vivere in allarme costante, i cittadini hanno ragione”

“I cittadini “hanno ragione. Non si può vivere in allarme costante”. Per questo “dobbiamo andare più spediti con la ricostruzione”. A dirlo è Irene Priolo, presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, in collegamento questo pomeriggio con Rainews 24. Rispetto ai cantieri, ci tiene a dire la presidente, “non ci siamo mai fermati. Anzi, stiamo correndo da un anno e mezzo a questa parte. E questa mattina ho firmato una richiesta di supporto al commissario” rispetto all’intervento delle aziende in house, a supporto dei territori allagati. A Traversara di Bagnacavallo, il centro più colpito dall’alluvione di metà settembre “i mezzi operativi erano in azione già dal giorno dopo - ricorda ad esempio Priolo - per posizionare massi ciclopici e palancole in acciaio”.

Nel complesso, “abbiamo terminato 130 cantieri, ma ora dobbiamo ripartire con le somme urgenze”. La presidente della Regione raccoglie quindi le proteste degli abitanti delle zone colpite.

“Condivido la preoccupazione dei cittadini - dice Priolo- non si può vivere in allarme costante. Dobbiamo andare più spediti con la ricostruzione, che tutti si occupino celermente di fare tanti cantieri. Speriamo di riuscire a terminarli velocemente per superare questa criticità. Dobbiamo lavorare sulla prevenzione”, conclude la presidente della Regione Emilia-Romagna.