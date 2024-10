“La piena dei fiumi è attesa in nottata, giuste le evacuazioni in via precauzionale”: così la presidente facente funzioni dell’Emilia-Romagna Irene Priolo nel punto del primo pomeriggio sul maltempo nella nostra regione.

Confermata l’allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi in Emilia-Romagna. Le piogge previste sono in corso, concentrate soprattutto nelle aree di pianura, e resta il massimo livello di attenzione pur in presenza di stime leggermente inferiori rispetto alle quantità attese. In alcuni Comuni i sindaci hanno deciso evacuazioni a titolo precauzionale visto che le piene dei fiumi sono previste per le ore notturne.

Il Centro operativo regionale (COR) è attivo h24, collegato con tutte le Prefetture, gli enti locali, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine, insieme all’intero sistema di protezione civile regionale, per garantire il monitoraggio continuo della situazione.

In particolare, sono oltre 100 i volontari di protezione civile impegnati sul campo, delle colonne mobili di nazionali e dell’Emilia-Romagna e alcuni arrivati dalla Regione Lazio.

L’invito è anche quello di consultare i siti dei Comuni per l’aggiornamento sulle eventuali misure adottate e il portale allerta meteo (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) per l’evolvere della situazione.