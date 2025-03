Maltempo in Romagna, piena record del fiume Lamone, ordine di evacuazione in alcune vie a Brisighella. Sospesa la linea ferroviaria

La piena record del Lamone a Marradi (oltre 3 metri) sta scendendo verso valle e il Comune di Brisighella ha disposto un ordine di evacuazione per le zone a rischio lungo il fiume. Le persone interessate verranno contattate direttamente dalle forze dell’ordine. La zona interessata riguarda le vie Lamone, delle Terme (parzialmente), Fornace, Canaletta, Molino del Rosso, Albergo Meridiana. A Marzeno è in arrivo un’idrovora con la Protezione Civile per prevenire allagamenti di ritorno dalla rete fognaria. Sospesa la linea ferroviaria tra Faenza e Firenze.