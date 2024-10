Maltempo in Romagna, non sono previste evacuazioni per gli edifici a ridosso del fiume Santerno

Niente evacuazioni per gli edifici a ridosso del Santerno. Lo annuncia il Comune di Bagnara di Romagna in una nota dopo l’incontro con la Prefettura di Ravenna: “Non sono previste evacuazioni per gli edifici a ridosso del fiume Santerno. Il nostro gruppo volontario di Protezione Civile Gives sta preparando i sacchi di sabbia per preservare la zona del Palazzetto ove eventualmente verrà creato l’HUB come nel maggio 2023. Abbiamo disposto sulle strade principali le transenne per le eventuali chiusure delle zone potenzialmente critiche”.

Al momento, la pioggia è protagonista soprattutto in pianura e questo rappresenta un segnale positivo, visto che dovrebbe scongiurare eventuali piene pericolose.