Maltempo in Romagna: “Lento esaurimento delle piene in atto”. Ma l’allerta resta rossa anche venerdì

Regione Emilia-Romagna, Arpae e Protezione civile nell’ultimo bollettino confermano l’allerta rossa per domani per piene dei fiumi e frane. “Per la giornata di venerdì 20 settembre sono previste precipitazioni deboli sull’Appennino orientale. In considerazione delle elevate precipitazioni cumulate e di quelle previste sulle aree montane centro-orientali si manterranno livelli idrometrici sostenuti nei tratti montani dei corsi d’acqua e diffuse condizioni di criticità idrogeologica. Si prevede un lento esaurimento delle piene in atto nei tratti vallivi dei corsi d’acqua del settore centro-orientale. Le criticità idrauliche e idrogeologiche arancioni e rosse sul bolognese e sulla Romagna sono dovute alle gravi problematiche già presenti sul territorio”.