Maltempo in Romagna: “La poca pioggia attesa in Appennino è un segnale positivo”

Maltempo e allerta rossa in Romagna. Emilia-Romagna Meteo alle 8 di questa mattina ha tracciato un primo quadro della situazione con un nuovo e puntuale report. “I modelli vedono poca pioggia per l’Appennino romagnolo (10/30 mm in media, qualche punta superiore) ad esclusione del ravennate dove si attendono valori superiori. In pianura valori intorno ai 10/20 mm sul riminese, picchi più alti su costa ravennate con valori intorno ai 50 mm localmente fino a 50/70 mm sul ravennate occidentale.

Le fasi più intense dovrebbero essere due. “La prima - continua il report - tra le ore 9 e le ore 11 dal mare verso le pianure dell’Emilia tra le ore 13 e le ore 16. La seconda tra le ore 23 e le 3 di domenica dalle Marche/Mar Adriatico verso Romagna e poi Emilia. Sulle zone più colpite sopra descritte, però, i fenomeni continueranno e si intensificheranno anche tra le due fasi. Se le piogge si concentreranno in pianura sarà molto positivo per noi. Accumulo di 100 mm in pianura provocheranno sicuramente problemi di fossi e canali, qualche scantinato allagato ma 100 mm in Appennino sarebbero un problema molto più grosso perché con i terreni saturi si andrebbe incontro a nuove piene molto importanti. La previsione è quella vista dai modelli di questa mattina, però previsione non significa certezza e considerata la situazione del nostro territorio bisognerà stare sicuramente attenti fino a domani mattina”.