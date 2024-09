Maltempo in Romagna, l’Unità d’Emergenza della Lav per soccorrere gli animali

Prosegue l’impegno di Lav in Emilia-Romagna, attraverso l’intervento dell’Unità d’Emergenza e il supporto dei volontari Lav in soccorso degli animali vittime dell’alluvione e delle loro famiglie. Già dalla sera di giovedì 19 settembre, l’Unità d’Emergenza Lav si è recata sul posto e ha cominciato a raccogliere segnalazioni e a cercare attivamente animali potenzialmente in difficoltà: ha scandagliato le zone alluvionate intorno alla città di Faenza, grazie all’utilizzo del drone termico. Fortunatamente molte persone, colpite duramente dall’alluvione anche lo scorso anno, hanno subito soccorso i loro animali. Da venerdì 20 settembre, l’Unità d’Emergenza Lav, con i suoi volontari, è riuscita a portare in salvo i primi animali e a offrire visite veterinarie. Tra loro due cani, Rudy e Stella, che si trovavano in una stanza completamente allagata di una casa di Bagnacavallo; e un gatto, bloccato al secondo piano di una casa devastata dall’acqua. Sabato sono proseguiti i monitoraggi dei territori maggiormente colpiti dalla furia dell’acqua. L’Unità d’Emergenza Lav è stata poi contattata per prendersi cura di Shiva, un cane disperso da giorni a causa dell’alluvione. L’animale si trovava in stallo a Bologna presso una signora, che però non era nelle condizioni di portare il cane dal veterinario. Durante le ore in cui era sola, dispersa tra le macerie, Shiva deve aver ingerito grosse quantità di acqua, presumibilmente con una carica batterica molto alta, che le hanno causato tremori, inappetenza, rossore negli occhi e in generale sintomi di una potenziale infezione batterica. I volontari Lav l’hanno recuperata e si sono presi cura di lei. In caso di avvistamento di un animale in pericolo, è possibile chiedere aiuto e contattare l’Unità d’Emergenza Lav a questo numero: 320 4792598