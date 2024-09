Maltempo in Romagna. Il prefetto di Ravenna: «Terminata l’attività dei soccorsi»

“L’attività dei soccorsi è terminata. Non ci risultano altre persone da portare via, solo qualcuno che vuole ancora rimanere perché vuole stare ancora nelle case, però vedremo”. Lo riferisce il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa nel corso di un punto-stampa che ha tenuto oggi insieme alla presidente facente funzioni dell’Emilia-Romagna Irene Priolo sulla situazione del territorio nelle varie zone martoriate dal maltempo. A Lugo, dove il Senio ha rotto l’argine, “abbiamo alcune strade dove l’acqua è giunta anche un metro. Fortunatamente il centro non è allagato come avvenne nel maggio 2023”. Ma la notizia positiva è che “dal Senio e da quella rottura non fuoriesce più acqua, per cui l’acqua che adesso è a Lugo è quella che è venuta giù nei giorni scorsi. Questo è positivo, perchè significa che l’acqua più alta di così non potrà andare”. Per quanto riguarda invece l’altra rottura del Lamone, che ha toccato Traversara di Bagnacavallo, “lì abbiamo avuto seri danni”, spiega De Rosa. “L’acqua l’altra notte era molto forte, per cui i Vigili del fuoco insieme alle altre forze in campo non sono potuti intervenire con i mezzi anfibi, ma solo con gli elicotteri”. Comunque “sono state tratte tutte in salvo le 25-30 persone che erano sul tetto che avevano necessità di aiuto”. In conclusione, non risulta che ci siano “altre persone da soccorrere”, chiosa il prefetto di Ravenna.