Maltempo in Romagna. Il prefetto di Ravenna: «Nessun disperso»

Non risultano esserci dispersi dopo l’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna. Lo riferisce il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, dopo che da ieri si parlava appunto di due persone scomparse. “Dagli accertamenti che hanno dato i Carabinieri adesso, le persone erano tutte a lavoro o da altre parti, e sono state tutte rintracciate. Non ci sono segnalazioni di persone scomparse”, spiega De Rosa. Pochi minuti dopo un punto-stampa oggi a Ravenna insieme alla presidente facente funzione della Regione Irene Priolo, nel corso del quale il prefetto aveva spiegato che “potrebbe esserci solo un disperso in una casa che è crollata”, è invece arrivato un ultimo aggiornamento secondo il quale non ci sono persone mancanti all’appello. De Rosa aveva auspicato, durante la conferenza stampa, di “chiudere questa brutta emergenza con nessuna persona deceduta”.