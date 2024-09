Maltempo in Romagna: il prefetto di Ravenna convoca una riunione, Forlì annulla gli eventi nel centro storico

RAVENNA. Anche per domani, in Emilia-Romagna si prevede tempo molto perturbato e in Romagna già ci si attrezza. E’ segnalata con un’allerta gialla pioggia e temporali quasi in tutta la regione (fatta eccezione per la bassa e la colline parmense e piacentina) e un’allerta arancione per quasi riguarda fiumi e corsi d’acqua in Romagna e nella montagna e la collina bolognese. Arpae e Protezione civile regionale prevedono condizioni di tempo perturbato con precipitazioni “intense e persistenti in particolare sul settore centro-orientale della regione dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale”. Piogge e temporali potranno generare “diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici con superamenti delle soglie 2 nei corsi d’acqua del settore orientale e delle soglie 1 nei corsi d’acqua del settore centrale della regione”, aggiunge l’allerta. Sono previsti poi venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h ) da nord-est sul mare, localmente sui litorali e sulle cime dei rilievi occidentali. Il mare al largo sarà da molto mosso ad agitato. “La persistenza di onda e livello del mare prossime ai livelli di attenzione, potrà generare localizzate erosioni ed inondazioni del litorale, possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare”, concludono Arpae e Protezione civile che parlano anche di una stazionarietà della situazione anche nelle successive 48 ore.

Nella Romagna che poco più di un anno fa fu colpita dall’alluvione intanto, si cerca appunto di prevenire eventuali problemi. Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa fa sapere di aver convocato il Centro coordinamento soccorsi in Prefettura “per concordare con tutti gli enti le misure preventive da adottare a tutela della popolazione”, con la partecipazione anche della Protezione Civile e dei funzionari di Arpae. A Forlì il Comune annuncia in una nota che, viste le previsioni meteo per le prossime ore “e la forte ondata di maltempo in arrivo” gli eventi previsti in centro storico per domani sera nell’ambito della rassegna Forlì Summer sono annullati.