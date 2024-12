Maltempo in Romagna, chiuse alcune strade a Brisighella e Casola Valsenio per frane. Evacuate dieci famiglie a Ravenna

RAVENNA. La Prefettura di Ravenna informa che «è attivo da ieri, presso la Prefettura di Ravenna, il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) a seguito dell’allerta meteo nr. 163/2024 dell’8 dicembre u.s., che prevedeva un quadro meteorologico che si è aggravato nella giornata di lunedì 9 dicembre registrando un’elevazione del livello della soglia di criticità idrogeologica ed idraulica a livello arancione. Il C.C.S. ha monitorato costantemente l’evoluzione della situazione nel territorio provinciale, in collegamento con tutti i Centri Operativi Comunali (C.O.C.) attivati dai Comuni interessati dall’evento».

Le maggiori criticità, spiega la Prefettura, «sono state registrate, dal punto di vista idrogeologico, nei territori di Brisighella e Casola Valsenio, dove si sono riattivate alcune frane che hanno portato alla chiusura di strade comunali e provinciali. Dal punto di vista idraulico, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e i Consorzi hanno seguito attentamente i livelli idrometrici dei fiumi e dei canali in stretta collaborazione con le Autorità di Protezione Civile. L’innalzamento della soglia di alcuni canali ha comportato la necessità di evacuare dieci nuclei familiari, la cui sistemazione è stata assicurata dal Comune di Ravenna. La situazione meteo è tuttora costantemente monitorata, e per tutta la giornata ilC.C.S. seguirà l’evoluzione degli eventi».