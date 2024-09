Maltempo in Romagna, cede una parte di argine del Senio a Cotignola. A Lugo evacuati i piani bassi delle case

Situazione critica a Cotignola dove si sarebbe registrato il cedimento di una porzione di argine del Senio con l’acqua che sta allagando la zona in prossimità di un agriturismo. In atto il soccorso ai residenti ma le strade stanno diventando impraticabili e il Comune di Lugo ha disposto un’ordinanza di evacuazione per le abitazioni con il solo piano terra, mentre tutti gli altri devono portarsi ai piani alti con acqua, cibo, medicinali, beni di prima necessità, cellulare e caricabatterie. “Chi non avesse la possibilità di essere ospitato in alloggi temporanei può recarsi al centro accoglienza allestito presso la Scuola Media Baracca, in via Emaldi, 1”.