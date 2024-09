Maltempo in Romagna, anche 4 cani e 5 gatti salvati dall’alluvione

In Emilia-Romagna a oggi il numero degli sfollati è dimezzato rispetto all’inizio dell’emergenza meteo: da circa 2.500 ai 1.266 attuali, quasi tutti in assistenza autonoma. Quelli assistiti in palestre e in palazzetti sono 140. L’aggiornamento arriva oggi nel punto stampa della presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, che fa anche la conta del salvataggi con 24 voli in elicottero durante questa nuova alluvione: 140 persone, ma anche quattro cani e cinque gatti. “Perché può sembrare banale- dice- ma ci sono persone che non vogliono lasciare le loro case senza i lor animali da affezione”. Da inizio emergenza hanno lavorato 960 volontari della Regione e 830 delle colonne mobili regionali e organizzazioni nazionali. I volontari in campo sono in aumento costante per favorire il rispristino della normalità: ci sono ancora cinque colonne mobili regionali, con circa 350 persone tra volontari e funzionari. A questi si aggiungono le 170 unità delle organizzazioni di volontariato nazionali, oltre ai 400 volontari dell’Emilia-Romagna. Nei comuni più colpiti ci sono i referenti delle colonne mobili, del Dipartimento, dell’agenzia e delle aziende di servizi per dare supporto ai Comuni oltre agli uomini della colonna mobile regionale per l’allestimento dei lettini da campo, la cucina e la ristorazione e per il supporto tecnico (ad esempio gestione delle torri faro). Avviata sul territorio anche l’assistenza agli animali negli allevamenti, in capo alla sanità regionale. Al lavoro ci sono poi 16 unità tra psicologi e assistenti sociali. Nel frattempo sono già iniziate anche le operazioni di smaltimento dei rifiuti, con sette aree di ammassamento allestite da Hera. “Voglio ringraziare tutti i volontari e gli operatori delle forze dell’ordine e della Protezione civile, tra cui tanti provenienti da altre regioni, che come sempre stanno dando una dimostrazione di generosità e professionalità straordinaria, così come tutti i sindaci che stanno reagendo di fronte a questa ennesima avversità”, dice Priolo.