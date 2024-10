Maltempo in Romagna, altra notte di apprensione. Strade chiuse e allagamenti nell’Imolese, idrovora in azione a Ravenna, piena del Lamone a Traversara, disagi alla circolazione ferroviaria

Un’altra notte di apprensione anche in Romagna per il maltempo dopo i tanti disagi e allagamenti di sabato. In mattinata a Bologna è previsto un aggiornamento della situazione da parte della Regione. A essere colpita in Romagna è la parte più vicina al Bolognese. Dopo una notte di monitoraggio e presidio delle criticità da parte di operatori e mezzi, nell’Imolese persistono situazioni critiche a Casola Canina, Ladello, via Nuova, Via di Dozza e le zone in prossimità della sponda destra del Sillaro. Mentre in zona Sillaro risultano allagate via Scuole di Giardino, via Muraglione , via delle Case Nuove, Via della Buona Sera, via Ladello e via Malcantone. A Castel San Pietro sospesa la viabilità in alcune strade, mentre nel Faentino, nel Lughese e nel Ravennate la situazione è in miglioramento dopo il transito delle piene. Il fiume Ronco ha raggiunto la soglia 2 arancione nelle sezioni a sud della via Emilia, e il Montone la soglia 1. Toccata la soglia arancione dal Marzeno prima della sua confluenza con il Lamone. A causa delle copiose piogge che si sono riversate in pianura, si sono registrati livelli alti degli scoli consorziali e in via Canalazzo presso il Canale Magni è entrata in azione la maxidrovora. La piena del Lamone sta transitando nella mattinata di domenica 20 ottobre da Boncellino e Traversara, dopo essere passata da Pieve Cesato con un livello superiore alla soglia arancione. Continua il monitoraggio da parte del Comune e della Protezione Civile anche sul fronte del fiume Senio, che a Cotignola ha superato la soglia rossa, ma la situazione è costantemente monitorata e non si rilevano al momento particolari criticità. Non risultano problemi causati dal transito del colmo di piena da Castel Bolognese, con il livello del fiume che sta tornando verso la soglia gialla a Tebano e sta terminando la colmata al Ponte del Castello. Il Santerno ha raggiunto il colmo di piena a Sant’Agata tra soglia 2 e 3.

Ancora disagi sul fronte della circolazione ferroviaria. Restano interrotte la tratta Rimini – Cervia, sulla linea Rimini-Ravenna, dove non è ancora possibile garantire servizi con autobus e la tratta Faenza-Marradi, sulla linea Faentina, con servizio di bus attualmente sospeso fra Popolano di Marradi e Fognano per impraticabilità della strada.