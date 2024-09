Maltempo in Romagna, a Ravenna superati i picchi dei fiumi Montone e Lamone: “Ma il pericolo non è superato”

Alle 10 di questa mattina nel territorio del Comune di Ravenna sono stati superati i due picchi sia del Montone che del Lamone e i livelli iniziano “molto lentamente a scendere”, ma “questo non significa che il pericolo è superato, anzi, purtroppo la dinamica è molto simile, quella di rischio, a quella dello scorso anno”. Il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, aggiorna la situazione del territorio sui social. I canali, ribadisce, hanno “già ricevuto moltissima acqua dalle fuoriuscite e dai cedimenti arginali che si sono verificati nel forlivese, nel faentino e in Bassa Romagna e che poi confluiscono nel territorio del Comune di Ravenna. I nostri fiumi sono strapieni d’acqua e il rischio di un cedimento o di una fuoriuscita è comunque elevato in questo momento e se dovesse avvenire questo andrebbe ulteriormente a sovraccaricare appunto la rete dei canali”. Il rischio maggiore, avvisa de Pascale, “è concentrato nelle zone che si sono allagate l’anno scorso dalla rete dei canali e che sarebbero con ogni probabilità le prime ad essere interessate. Non sto dicendo che succederà, sto dicendo che potrebbe succedere e quindi è doveroso che ciascuno di noi si prepari a questa possibile evenienza”. Però quelle aree “non sono le uniche”, quindi la raccomandazione per chiunque vive in prossimità di un canale è sempre di “fare attenzione in questo momento”. Intanto le istituzioni cercano “di tenere tutto monitorato”