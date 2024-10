Maltempo in Romagna, a Ravenna chiusi ancora alcuni ponti ma situazione in miglioramento. Lunedì scuole aperte

Esaurite le precipitazioni, il centro operativo comunale sta continuando a sorvegliare la piena del Lamone e del Reno che stanno transitando dal territorio ravennate. Rimane monitorata anche la situazione dei canali consortili su tutto il territorio comunale, in particolare nei tratti interessati dai centri abitati. «A questo proposito - spiega una nota del Comune di Ravenna - il Consorzio di Bonifica ha posizionato dei propri impianti di sollevamento in ausilio agli impianti idrovori. La pompa ad alta capacità, in dotazione ai Vigili del Fuoco, sta continuando a lavorare su via Canalazzo, con lo scopo di alleggerire il bacino del canale Drittolo».

Per quanto riguarda la situazione delle strade, vengono riaperte via della Battana e Burchiella, in zona portuale e lo svincolo che dalla rotonda Portogallo si immette nella statale 16 Adriatica verso nord. «È in corso, da parte della Polizia locale, il monitoraggio dei ponti delle strade comunali sul canale Lama: via Trieste, via Stradone e via Romea sud, che al momento rimangono ancora chiuse».

Per la giornata di domani, lunedì 21 ottobre, saranno regolarmente aperti i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado (comprese le Università e l’alta formazione artistica e musicale), i centri di formazione professionale, i centri ricreativi e di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili, i centri sociali per anziani e i centri socio-occupazionali per disabili. Chiusi invece musei e biblioteche.