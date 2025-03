Maltempo in Emilia-Romagna, prolungata l’allerta rossa

BOLOGNA. Prolungata anche per la giornata di domani, sabato 15 marzo, l’allerta rossa per il maltempo in alcune zone dell’Emilia-Romagna. I territori al centro dell’allarme sono quelli di Bologna, Ferrara e della Romagna a causa delle piene dei fiumi e delle piogge persistenti di oggi.

In particolare, l’allerta rossa di domani riguarda la pianura tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna, oltre alla bassa collina, la pianura e la costa romagnola. In allerta arancione domani restano invece la montagna e l’alta collina romagnola, la collina e la montagna bolognese, la montagna emiliana centrale (tra le province di Modena, Reggio Emilia e Parma) e la pianura modenese. Il resto del territorio regionale è in allerta gialla.

Nel corso della giornata di oggi, venerdì 14 marzo, si legge infatti nel bollettino della Protezione civile regionale, “persistono precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, sulla fascia appenninica centro-orientale e sulla pianura centrale della regione, in estensione al settore centro-occidentale nel pomeriggio-sera”. Sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici “superiori alla soglia 3” in particolare per gli affluenti di destra del fiume Reno e sui bacini romagnoli occidentali, mentre “sul settore centro-occidentale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2”. Nella zona appenninica centrale e orientale, si spiega ancora, “saranno possibili diffusi fenomeni di ruscellamento, accompagnati da significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei rii e torrenti minori con associati fenomeni di erosione spondale, sedimentazione e trasporto solido”. Inoltre, saranno possibili anche “diffuse frane superficiali che potranno interferire con le reti stradali e, più localmente, riattivazioni di frane per scivolamento di significativa estensione e profondità”. A questo si aggiunge il vento di burrasca forte da sud ovest (75-88 chilometri orari) sulle aree appenniniche orientali e di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) su quelle centrali, “con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore”. Per domani, sabato 15 marzo, sono previste invece “precipitazioni moderate a carattere di rovescio sul settore appenninico centro-occidentale nel corso della mattinata e possibilità di temporali sparsi di breve durata nel pomeriggio sulle pianure centro-orientali”. Sono comunque previsti “superamenti della soglia 3” sui tratti a valle degli affluenti del Reno e dei bacini romagnoli occidentali. “Nei tratti montani dei corsi d’acqua del settore centro-orientale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2, con possibili localizzati superamenti della soglia 3”, spiega ancora la Protezione civile. In Appennino saranno ancora possibili “localizzati fenomeni franosi dovuti alla elevata saturazione dei suoli a seguito delle piogge degli ultimi giorni”. Nelle aree colpite da nuove piogge, infine, “potranno verificarsi ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei torrenti minori”.