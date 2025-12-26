Maltempo. In calo la piena del Lamone a Mezzano FOTOGALLERY Massimo Fiorentini

In calo la piena del Lamone a Mezzano. “Nelle ultime ore - informa il Comune di Ravenna in una nota - la piena del Lamone ha continuato a transitare a Mezzano facendo registrare un progressivo calo dei livelli idrometrici. Siamo passati dalla soglia rossa a quella arancione, i livelli stanno continuando a diminuire e non si prevedono ulteriori incrementi da monte. Nella giornata di oggi non sono previste precipitazioni significative sul territorio regionale. Continueremo a tenere monitorato il deflusso delle piene dei vari corsi d’acqua che interessano il nostro territorio.