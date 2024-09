Maltempo Faenza, allestito il Pala Bubani. Trincee su via Cimatti, firmate le prime ordinanze di evacuazione. Il punto del sindaco

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha fatto il punto della situazione riguardo all’allerta meteo in corso, dopo una serie di riunioni operative svolte per fronteggiare la forte perturbazione che sta colpendo la zona. In un video messaggio, ha riassunto gli interventi attuati e ha fornito raccomandazioni importanti per la sicurezza dei cittadini. “Da giorni siamo al lavoro senza sosta per affrontare nel migliore dei modi questa aggressiva perturbazione”, ha dichiarato il sindaco. La macchina operativa comunale è completamente mobilitata, e in vista delle prossime ore sono state prese misure preventive cruciali.

Tra queste, il sindaco ha annunciato la firma di diverse ordinanze di evacuazione preventiva per le zone maggiormente a rischio. In particolare, sono state disposte evacuazioni per i piani terra nella zona di via Cimatti, dove si sta già intervenendo con la costruzione di uno “terrapieno vero e proprio” e il posizionamento di blocchi di cemento per contenere le acque provenienti dal torrente Marzeno. Per chi non può trovare ospitalità presso familiari o amici, è stato allestito il Pala Bubani, pronto ad accogliere gli evacuati. Il sindaco ha ricordato anche il numero telefonico 0546 691313, disponibile per fornire informazioni e raccogliere segnalazioni urgenti.

Sul fronte del monitoraggio dei corsi d’acqua, Isola ha rassicurato_ il fiume Lamone è al momento sotto controllo, per questo non sono state emanate ordinanze per chi abita nelle zone in cui nel maggio 2023 sono arrivate le acque di quel fiume, ma la sorveglianza rimane costante per evitare possibili emergenze. Tuttavia, l’allerta è ancora massima. “Ricordo che siamo in Allerta Rossa quindi è fondamentale la collaborazione di tutti e la massima cautela”, ha sottolineato il sindaco. L’invito ai cittadini è di evitare di mettersi in strada se non strettamente necessario e di non scendere negli scantinati.