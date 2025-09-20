Maltempo e tornado di luglio 2023: quasi 11 milioni di euro per famiglie e imprese

Fino a 5.000 euro per i nuclei familiari la cui abitazione principale è stata danneggiata, contributo che sale fino a 20.000 euro per le attività economiche e produttive colpite.

Sono le misure economiche destinate a privati e aziende che hanno subito danni dall’eccezionale ondata di maltempo del luglio 2023 e che avevano presentato regolare domanda di contributo. A renderle operative è un decreto firmato dal Presidente della Regione Michele de Pascale, nel suo ruolo di Commissario delegato all’emergenza, che prevede il trasferimento di quasi 11 milioni di euro di risorse del Fondo per le emergenze nazionali alle amministrazioni comunali e alle loro Unioni.

L’evento calamitoso

Dal 22 al 27 luglio 2023, le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena furono colpite da precipitazioni intense, grandinate, raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari e persino da un tornado nella Bassa Romagna.

Ingenti i danni registrati: edifici gravemente danneggiati, tetti scoperchiati, alberi abbattuti e oltre una decina di feriti. Fu inoltre temporaneamente sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Ferrara-Rimini.

«Una serie di eventi che hanno ulteriormente aggravato le condizioni di territori già in enorme difficoltà per le alluvioni del maggio precedente -, ricorda la Sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione Civile Manuela Rontini -. È stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per 12 mesi, successivamente prorogato per altri 12 mesi. Ora si procede con il trasferimento delle risorse finanziarie».

La distribuzione dei fondi

Entrano così nelle casse delle amministrazioni comunali, che hanno svolto l’attività di istruttoria e controllo delle richieste di contributo, complessivamente 10,9 milioni di euro: 8,8 milioni destinati ai danni subiti da soggetti privati e 2,1 milioni per le attività economiche e produttive.

Comuni e Unioni provvederanno direttamente al pagamento dei contributi in favore di cittadini e imprese beneficiarie.