Maltempo a Ravenna, revocata l’evacuazione a Case Murate, chiusura di alcune strade GALLERY

RAVENNA. A Ravenna la situazione maltempo sta migliorando, tanto che è stata revocata l’evacuazione di ieri sera che ha riguardato alcune famiglie che vivono ai piani bassi a Case Murate. Il Comune raccomanda comunque la massima prudenza, di fare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, evitare di accedere ai capanni, prestare attenzione anche alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati. A livello di viabilità il Comune segnala: il restringimento di carreggiata sulla sede stradale di via Baiona alla rotonda Marcegaglia, per la presenza di acqua; la chiusura di via Bevanella nel tratto fra la statale 16 Adriatica e l’incrocio via Lunga-via Guarniera sempre per la presenza di acqua; la chiusura del ponte (su scolo consorziale) che collega lido di Savio e Milano Marittima, al confine comunale, nel territorio di Cervia. Inoltre la già vigente limitazione al transito, esclusi i residenti, in via Poggi, fra Sant’Alberto e Mandriole, è ancor più inderogabile a causa dell’ulteriore peggioramento delle condizioni dell’argine destro del canale destra Reno. Il Coc- Centro operativo comunale verrà chiuso a breve, anche se restano operativi la Polizia locale, i tecnici e il personale che fa monitoraggio e interventi. Restano infatti livelli ancora piuttosto alti sulla rete consortile, mentre quelli dei fiumi sono in costante miglioramento.