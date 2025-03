Nel territorio ravennate il livello dei fiumi e dei torrenti è in calo, le piene stanno attualmente scorrendo verso il mare e negli altri corsi d’acqua ed al momento non si riscontrano particolari criticità lungo gli alvei; per questo motivo, i Comuni stanno provvedendo - a seconda delle specifiche situazioni nei rispettivi territori - a revocare le ordinanze di evacuazione emesse nei giorni scorsi, garantendo il rientro nelle proprie abitazioni innanzitutto delle persone fragili.

Sono ancora chiuse anche alcune strade comunali nei territori collinari, in particolare a Riolo Terme, dove l’Amministrazione Comunale sta intervenendo per provvedere al ripristino della circolazione, garantendo nel contempo la necessaria assistenza alla popolazione (circa 30 persone) isolata del centro cittadino.

Attualmente risulta ancora chiusa la SS 16 Adriatica nella località di Mezzano per la rimozione del legname trasportato dal fiume Lamone e le attività di recupero di tale materiale, a cura di ANAS, attualmente in corso, dovrebbero consentire la riapertura della strada entro la tarda mattinata.

In considerazione della prevista continuazione delle precipitazioni che, come riferito da ARPAE, continueranno nella giornata odierna anche con temporali localmente intensi, l’attenzione delle istituzioni rimane elevata; la Preferruta invita quindi la cittadinanza a non recarsi nei luoghi dove sono in corso le attività di ripristino della circolazione, per non mettere a rischio la propria incolumità e, allo stesso tempo, consentire nel più breve tempo possibile il corretto svolgimento dei lavori ed il ritorno alla normalità.