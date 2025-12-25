Maltempo a Ravenna, la piena del Lamone attesa nella notte

Un Natale sferzato dal maltempo in tutto il territorio ravennate.

É piovuto più di quanto era stato previsto e sta continuando a piovere soprattutto in collina: per questo i picchi di piena saranno più impegnativi di quanto inizialmente ipotizzato.

Per quanto riguarda il Comune di Ravenna è stato attivato il COC e si stanno tenendo monitorati tramite la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile i livelli e i passaggi delle piene nel fiume Lamone, che sono previsti fra Santerno e Mezzano fra le 01 e le 04 di stanotte (notte tra giovedì 25 e venerdì 26 dicembre).