Maltempo a Ravenna, chiuso il ponte sul Lamone a Mezzano

Si raccomanda di rispettare le ordinanze di evacuazione, si ricorda che per necessità è attivo l’hub alla palestra dell’Iti, con ingresso da via Cassino a Ravenna.

Sta proseguendo in queste ore il deflusso della piena lungo l’asta del fiume Lamone, che resta la situazione più preoccupante su cui è concentrata la massima attenzione della macchina della Protezione civile regionale, attiva ormai da più di 36 ore. Il corso d’acqua sta segnando livelli idrometrici superiori alla soglia rossa in tutto il suo percorso di pianura nel ravennate: a Faenza, a Reda, a Pieve Cesato e a Mezzano. Per questa ragione, molte amministrazioni comunali attraversate dal Lamone hanno ordinato evacuazioni preventive nelle aree limitrofe al fiume.