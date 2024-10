Maltempo a Ravenna: allagamenti in zona porto, chiusi musei e biblioteche fino a lunedì - Gallery

Maltempo a Ravenna. Le intense piogge hanno generato situazioni di criticità in alcune vie e rotatorie; tra queste l’ingresso al terminal Sapir in area portuale che hanno comportato la chiusura delle uscite dalla statale 67 Classicana verso la Darsena San Vitale. Inoltre sono attentamente monitorati gli attraversamenti di alcuni canali consortili. Lo scolo Lama ha raggiunto un livello per il quale è stata predisposta la chiusura delle vie Trieste e Stradone all’altezza dei ponti sullo scolo con segnalazioni delle deviazioni sul posto. Nelle ultime ore sono state necessarie ulteriori chiusure di alcune strade o tratti di esse: via Romea in corrispondenza dello scolo Lama; le vie Battana e Burchiella in zona portuale.

Oltre alla chiusura dei musei, è stata disposta anche la chiusura delle biblioteche da oggi pomeriggio a lunedì 21 ottobre compreso.