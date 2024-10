Disagi alla circolazione a Ravenna per le forti piogge che stanno continuando a cadere in città e in particolare nella zona dei lidi. In particolare si registra acqua alta fino ai 15 centimetri sulla Classicana in corrispondenza dello svincolo verso la zona portuale, dove un’auto è rimasta anche bloccata nell’acqua e il conducente è stato aiutato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.