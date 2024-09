Grande apprensione ai confini tra Faenza e Cotignola e scuole chiuse anche venerdì in Bassa Romagna.

Ponte Moronico otturato

Il ponte Moronico a Marzeno otturato è la principale causa di allagamento nella frazione di Marzeno tra Brisighella e Faenza.

Rottura dell’argine a Cotignola

Si è verificato la rottura dell’argine sinistro del Senio a Cotignola in zona Chiusaccia. Si cerca di raggiungere il punto di rottura con escavatori, colonne di camion portano massi per tamponare e consolidare il passaggio verso la breccia da dove l’acqua continua riversarsi in via Ponte Pietra, case e campagne.